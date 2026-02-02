Mancano quattro giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Già arrivate le prime spedizioni di atleti, le sedi delle gare si preparano a ospitare i "Giochi diffusi". Al villaggio olimpico allo Scalo di Porta Romana inaugurato il Murale della Tregua. Qui tutte le news in diretta, il programma delle gare e tutto quello che c'è da sapere.
Allenamenti già in corso: ecco Lollobrigida in Fiera a Rho
In attesa delle prime gare, gli atleti del pattinaggio di velocità proseguono i loro allenamenti al Milano Speed Skating Stadium in Fiera a Rho. Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri e bronzo nella Mass Start a Pechino 2022, "assaggia" il ghiaccio che la vedrà protagonista nei prossimi giorni.
Pattinaggio, il Bolero di Torvill&Dean a Sarajevo 1984 ha segnato un'epoca
Nel pattinaggio artistico la musica non accompagna: guida, plasma, giudica. È struttura emotiva e narrativa del gesto tecnico. Il Bolero di Torvill&Dean a Sarajevo 1984 resta l’esempio più alto: un’esibizione capace di unire regole, creatività e tensione emotiva in un momento irripetibile e indimenticabile
Fontana (presidente Regione Lombardia): "Speriamo che meteo migliori"
"Dobbiamo sperare che migliorino le previsioni meteorologiche e che soprattutto nei giorni delle gare il tempo si riapra, però mi sembra di poter dire che rispetto alla scorsa settimana anche le previsioni del tempo sono migliorate". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a quattro giorni dal via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. "Ormai direi che siamo proprio ai dettagli, ma le cose che dovevano essere fatte sono state fatte" ha aggiunto Fontana.
Malagò: "Dettagli da sistemare, ma siamo pronti"
"Ogni giorno ci sono tanti dettagli che stiamo smarcando, come è giusto che sia, però sostanzialmente siamo assolutamente tutti pronti". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò a margine dell'inaugurazione al Villaggio Olimpico del pannello dedicato alla tregua olimpica rispondendo a chi gli ha chiesto se è tutto pronto per l'inaugurazione dei Giochi che si terrà venerdì. "Però come tutti i grandi eventi sono molte le cose sempre all'ultimo da sistemare. Lo stiamo facendo", ha concluso Malagò.
Inaugurato il Murale della Tregua al Villaggio olimpico
È stato inaugurato al Villaggio Olimpico di Milano il Murale della Tregua, che ha l'obiettivo di ricordare che lo sport può essere anche un veicolo per la pace. Il muro, che in realtà è un grande pannello all'ingresso del Villaggio potrà essere firmato dagli atleti, dai membri delle delegazioni e dalle personalità delle istituzioni che arriveranno in visita. I primi a firmarlo sono stati il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e la presidente del Cio Kirsty Coventry. "È davvero bellissimo essere finalmente qui. Ci siamo stati a settembre dello scorso anno e adesso a vista e a sensazione è molto diverso perché ora lo spirito dei Giochi e lo spirito degli atleti è vivo - ha spiegato Coventry - . Per me personalmente, da atleta, il villaggio olimpico è sempre stato in luogo che mostrava il meglio dell'umanità perché ci sono atleti da tutto il mondo, insieme, che vivono pacificamente e rispettosamente in un modo che davvero mostra grandi valori per il resto del mondo, per capire, per ammirare e per farsi ispirare. Per questo per me è un momento speciale". Il concetto del murale della tregua olimpica "è in linea con quello che è stata la risoluzione firmata e votata all'Onu - ha detto Malagò - Credo che sia un simbolo di quel discorso che, almeno a parole, è stato approvato da tutti. Poi ovviamente il discorso che riguarda aspetti non sportivi non mi può riguardare, però credo che questo è un simbolo molto forte".
Il percorso della fiamma olimpica a Milano
Il 5 e 6 febbraio la torcia olimpica percorrerà le strade di Milano: qui tutte le vie e le strade coinvolte, con gli orari previsti del passaggio della carovana olimpica
Si popola il villaggio olimpico: Lorenzo Previtali ce lo fa conoscere
Ieri l'arrivo degli azzurri dello short track al villaggio olimpico nello scalo di Porta Romana a Milano. Lorenzo Previtali su Instagram ci fa vedere le immagini e ci racconta le prime emozioni
I numeri della cerimonia di apertura
Oltre 1200 volontari tra Milano, Cortina, Predazzo, Livigno. Il più giovane volontario nel cast della cerimonia ha 10 anni, il più anziano 70. E non solo: qui l'account ufficiale di Milano-Cortina dà tutti i numeri sulla cerimonia di apertura
Cosa lasceranno i Giochi all'Italia
La legacy olimpica è un’idea prevista dall’Agenda 2020 del Cio e nasce per evitare le cosiddette cattedrali nel deserto, invitando a riutilizzare strutture esistenti. Ma tra ritardi, costi cresciuti e scelte contraddittorie riaffiorano alcune criticità. Accanto ai problemi, resta però l’eredità immateriale: visibilità, bellezza dei territori, desiderio, storia e capacità di accoglienza. Francesco Pierantozzi su Sky Sport Insider ci racconta tutto
Come si sono preparati i volontari
Sono circa 18 mila i volontari per l'Olimpiade di Milano-Cortina. In questo video Valentina Fass ci racconta il lavoro di preparazione all'evento
Ben 4 gli azzurri in gara che hanno partecipato anche a Torino 2006
Sono 4 gli azzurri convocati che parteciparono anche a Torino 2006: Arianna Fontana (short track), Joel Retornaz (curling), Roland Fischnaller (snowboard) e Alessandro Pittin (combinata nordica).
Tutti gli azzurri convocati
Qui le azzurre e gli azzurri che rappresenteranno l'Italia davanti al proprio pubblico. Sono 196 gli atleti coinvolti (di cui due riserve) che si dividono fra i cinque sport del ghiaccio e quelli della neve. Nelle discipine sul ghiaccio saranno 87 azzurri a rappresentare i nostri colori (47 uomini e 40 donne), con la portabandiera Arianna Fontana che come previsto non fa parte della squadra della pista lunga. Per la neve avremo complessivamente 109 atleti (di cui 2 riserve), divisi fra 56 uomini e 53 donne.
Olimpiade diffusa: conosci tutte le sedi delle gare?
La particolarità di Milano-Cortina sarà quella di essere un'Olimpiade diffusa. Gare e cerimonie si svolgeranno tra il capoluogo lombardo, Verona, Cortina e non solo: dalla Valtellina ad Anterselva, qui tutte le sedi delle gare
Ieri l'appello di Papa Leone XIV
Nell'Angelus di ieri, il pontefice ha voluto mandare un messaggio prima dell'inizio dell'Olimpiade. Un appello a fermare le guerre in corso, rispettando la tregua olimpica. Qui il suo discorso
Il calendario completo
L'inaugurazione a San Siro sarà il 6 febbraio. Ma le prime gare si svolgeranno già a partire dal 4. Qui tutto il calendario e tutte le competizioni previste a Milano-Cortina
Cresce l'attesa a Milano e Cortina per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali. Qui tutte le news live, le curiosità e quello che devi sapere sull'Olimpiade