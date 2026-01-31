Coppa del mondo di sci, SuperG femminile a Crans Montana: vince Blanc, Goggia 2^superg
Malorie Blanc conquista la sua prima vittoria in Coppa del mondo nel SuperG di Crans Montana. La svizzera precede di soli 18 centesimi Sofia Goggia, con la statunitense Johnson che 'soffia' il podio a Roberta Melesi, quarta. Federica Brignone chiude 18° a +1.28 dalla leader, fuori Elena Curtoni e Laura Pirovano, out nel finale mentre era nettamente in testa. Vonn non partita dopo l'infortunio di ieri in discesa.
Sofia Goggia torna sul podio a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. L'azzurra difende il pettorale rosso di leader di specialità nel SuperG di Crans Montana con un buon 2° posto. Sofia ha chiuso a 18 centesimi di ritardo dalla soprendente svizzera Malorie Blanc, che con un super 1.17.34 conquista la sua prima vittoria in carriera in Coppa del mondo. Beffa per Roberta Melesi: a lungo in testa, si è vista soffiare il podio per appena 6 centesimi dalla statunitense Breezy Johnson, scesa con il pettorale numero 29. Più in ritardo Federica Brignone, 18^, che ha commesso un paio di errori nella sua discesa e ha chiuso con un ritardo di 1.28 dalla vincitrice. Fuori Elena Curtoni ma soprattutto Laura Pirovano, che è uscita mancando l'ultima porta a pochi metri dal traguardo quando era nettamente in testa. Non è scesa Lindsey Vonn dopo la caduta di venerdì in discesa e l'infortunio al ginoccho: per martedì è prevista una conferenza stampa in cui si saprà di più sulle sue condizioni e sulla partecipazione ai Giochi.
SuperG Crans Montana, l'ordine d'arrivo
- BLANC Malorie (Svi) in 1:17.34
- GOGGIA Sofia (Ita) +0.18
- JOHNSON Breezy (Usa) +0.36
- MELESI Roberta (Ita) +0.42
- WEIDLE-WINKELMANN Kira (Ger) +0.44
- ROBINSON Alice (Nzl) +0.51
- RAEDLER Ariane (Aut) +0.61
- HUETTER Cornelia (Aut) +0.64
- PUCHNER Mirjam(Aut) +0.72
- LEDECKA Ester (Cze) +0.84
- 18. BRIGNONE Federica (Ita) +1.28