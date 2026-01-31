Skicross, Simone Deromedis vince in Val di Fassa

Simone Deromedis centra il successo nella seconda gara della tappa di coppa del mondo di skicross a Passo San Pellegrino, replicando quanto fatto ieri in gara 1 da Jole Galli, oggi terza. Il trentino di Taio è perfetto per l’intera giornata, con tutta l’intenzione di togliersi dalla testa la parziale delusione per il quarto posto di gara 1. Deromedis vince ogni appuntamento: batteria, quarti e semifinali. Nell’atto decisivo, a differenza di quanto avvenuto ieri, non cede strada agli avversari e prende la testa della gara in uscita dalla prima curva, per poi involarsi verso il traguardo. Deromedis, già campione iridato nel 2023, sale così a quota 7 successi in Coppa del Mondo per portare il bottino dei podi a 19. Alle sue spalle si devono arrendere Florian Wilmsmann e Reece Howden, con Kevin Drury in quarta piazza. Il successo consente a Deromedis di avvicinare Howden nella generale: 593 per il canadese, 460 per l’azzurro, tallonato sempre da Wilmsmann con 434.

"Ieri ci sono andato vicino al podio – sono state le prime parole di Deromedis – per me è un grande sollievo aver vinto oggi. L’obiettivo per la sfida olimpica è sciare al massimo, sciare sempre bene: in questo sport tutto si gioca per questione di millimetri, mi spiace per come è andata la gara di ieri, ma oggi me la sono goduta".

Fonte: fisi.org