Il due volte campione olimpionico australiano firma anche una capsule in limited edition per la stagione invernale 2025/2026: giacca, pantalone, vest e scaldacollo pensati e realizzati per performance sportive elevate in tutte le condizioni. E agli XGames di Aspen - considerati il punto più alto della stagione snowboard - K-Way® è stata nuovamente presente grazie a una fornitura speciale realizzata per l’evento, confermando il ruolo sempre più rilevante del brand all’interno della scena internazionale

Scotty James è il nuovo Brand Ambassador di K-Way®. Lo snowboarder australiano è tra i più talentuosi e riconosciuti della scena internazionale, vincitore di due medaglie olimpiche nell’halfpipe - argento a Pechino 2022 e bronzo a Pyeongchang 2018 -, quattro volte campione del mondo nella stessa disciplina e otto volte medaglia d’oro agli XGames. K Way®, già radicato nel mondo dello sci, rafforza così il suo legame con la neve avvicinandosi anche allo snowboard, grazie a un atleta che si distingue non solo per le straordinarie performance, ma anche per il carisma e l’attitudine spontanea, qualità che rispecchiano in modo naturale i valori del brand. E per la stagione invernale 25/26 prende vita la capsule K-Way | Scotty James, una limited edition co-sviluppata insieme all’atleta che ha messo a disposizione feedback, un profondo know-how tecnico e un’esperienza sul campo che ha definito ogni dettaglio della collezione.

Una capsule per performance elevate in tutte le condizioni La capsule comprende giacca, pantalone, vest e scaldacollo disponibile in tre colori - Black Pure, Blue Royal Marine eBrown Bistre -, ed è sviluppata all’interno della label L’Action, la linea dedicata alle discipline sportive e che incarna l’anima più performante di K-Way®. La collaborazione con Scotty James traduce le esigenze degli snowboardisti in capi dalle prestazioni elevate: il completo utilizza un tessuto impermeabile che resiste fino a 20.000 mm di colonna d’acqua, combinato a un’alta traspirabilità (20.000 g/24h) per accompagnare l’atleta nelle condizioni più variabili. Le cuciture sono termonastrate, la giacca è protetta da trattamento DWR che la rende resistente a cadute, sfregamenti e utilizzi intensivi, e le tasche interne ed esterne risultano ideali per gestire skipass, oggetti personali e attrezzatura sportiva. Il cappuccio con visiera migliora la visibilità anche in pipe, mentre il pantalone è costruito per assecondare in modo confortevole la performance: vita regolabile, passanti, anello porta-guanti, tasche anteriori e posteriori con zip e un fitting oversize che garantisce comfort nei trick e comodità nelle discese. La capsule è stata indossata per la prima volta da Scotty in occasione dei FIS World Cup China, che hanno avuto luogo dall’8 al 14 dicembre.