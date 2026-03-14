Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa del mondo di sci, annullato SuperG maschile a Courchevel

Sci

Troppa neve a Courchevel: é stato cancellato il primo dei due superG di Coppa del mondo maschile in programma nella località francese. La gara non sarà recuperata. Per domani resta in programma il secondo superG. 

GIGANTE FEMMINILE ARE, LA DIRETTA

E' stato annullato per l'eccessiva quantità di neve caduta su Courchevel il superGigante maschile in programma sabato mattina. Dopo la ricognizione degli atleti, con la nevicata sempre più intensa sull’Eclipse, si è deciso di cancellare il primo dei due SuperG maschili in programma, che era a sua volta il recupero di quello saltato a Garmisch-Partenkirchen. Non verrà ricollocato in calendario. Al momento confermata la gara di domenica mattina.

Sorride Odermatt

La decisione della FIS di cancellare il superG avvantaggia Marco Odermatt, ancora più vicino alla vittoria della coppa di specialità. Lo svizzero guida la classifica con 425 punti contro i 267 dell’austriaco Kriechmayr. Giovanni Franzoni, a quota 240 può puntare al podio di coppa.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Coppa del mondo sci, annullato SuperG Courchevel

Sci

Troppa neve a Courchevel: é stato cancellato il primo dei due superG di Coppa del mondo maschile...

Gigante femminile di Are, la 1^ manche LIVE

Sci

Sono otto le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Are...

Disturbi nutrizione e alimentazione nello sport

MINISTERO salute

I DNA sono disturbi mentali severi che si manifestano con una preoccupazione eccessiva per il...

sponsorizzato

Lindsey Vonn accelera: prime pedalate in cyclette

Sci

Lindsey Vonn prosegue la sua riabilitazione dopo il gravissimo infortunio alla gamba rimediato...

Coppa del mondo, Vittozzi seconda ad Otepaa

BIATHLON

Lisa Vittozzi torna sul podio in coppa del mondo di biathlon: l’azzurra è seconda nella 7.5 km...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS