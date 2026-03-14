Coppa del mondo sci, annullato SuperG Courchevel

Troppa neve a Courchevel: é stato cancellato il primo dei due superG di Coppa del mondo maschile in programma nella località francese. La gara non sarà recuperata. Per domani resta in programma il secondo superG.

E' stato annullato per l'eccessiva quantità di neve caduta su Courchevel il superGigante maschile in programma sabato mattina. Dopo la ricognizione degli atleti, con la nevicata sempre più intensa sull’Eclipse, si è deciso di cancellare il primo dei due SuperG maschili in programma, che era a sua volta il recupero di quello saltato a Garmisch-Partenkirchen. Non verrà ricollocato in calendario. Al momento confermata la gara di domenica mattina.