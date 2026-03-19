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Biathlon, Lisa Vittozzi seconda nello sprint di coppa del mondo a Oslo

biathlon

Secondo posto per l'azzurra nello sprint a Oslo. Grande prova per la medaglia d'oro olimpica dell'inseguimento, che si arrende solamente alla svedese Hanna Öberg nella gara di coppa del mondo di biathlon

Lisa Vittozzi è seconda nella sprint di Holmenkollen (Norvegia): la sappadina è autrice di una magnifica prova nella gara d’apertura dell’ultima tappa stagionale della coppa del mondo di biathlon e solo Hanna Öberg la separa dal secondo successo consecutivo. Sulla collina che domina la città di Oslo, Vittozzi è perfetta: zero errori al tiro con elevata rapidità al poligono, una resa sugli sci forse mai così alta in carriera. La somma dei diversi fattori la porta a mancare il successo solo per merito della svedese Öberg, in grado di fare perfino meglio e vincente in 20:20’4 con 5″3 di margine sull’azzurra. Solo una settimana fa, ad Otepää, Lisa era stata seconda nella sprint per poi dominare nell’inseguimento, disciplina che l’ha elevata alla gloria olimpica il mese scorso ad Anterselva. La tappa di Oslo si apre allo stesso modo, con Vittozzi seconda e pronta a sferrare, sabato, una nuova zampata nell’ultimo inseguimento stagionale. Perchè una simile prestazione ha scavato un solco importante su tutte le altre: Elvira Öberg nonostante lo zero paga 20″1 alla sorella maggiore, la francese Simon (0-1) è quarta a 37″9 seguita dalla padrona di casa Tandrevold (1-0, +51″3) mentre Lou Jeanmonnot (0-1) paga 52″0 e col sesto posto certifica anche aritmeticamente il successo nella classifica generale di coppa del mondo.

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