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Miro Tabanelli vince nello SlopeStyle a Tignes: primo azzurro a vincere in coppa del mondo

slopestyle

L'azzurro - fratello maggiore di Flora - è il primo italiano a vincere una gara di coppa del mondo di SlopeStyle. Miro Tabanelli a Tignes ha avuto la meglio del norvegese Ruud e dell'estone Sildaru

Miro Tabanelli vince a Tignes e diventa il primo azzurro ad imporsi nello SlopeStyle in coppa del mondo, eguagliando la sorella minore Flora, salita sul gradino più alto del podio della specialità nel febbraio 2025. Una super prova quella del ventunenne emiliano, già capace in carriera di vincere nel massimo circuito ma nel Big Air, sempre a Tignes un anno fa. Sulla neve francese Tabanelli ha messo subito a segno un punteggio di 83,31 che ha tenuto a distanza gli avversari. Nella seconda rotazione il campione olimpico Birk Ruud ha provato a rifarsi sotto, ma il norvegese si è dovuto fermare al secondo posto (82,08) con l'estone Henry Sildaru terzo con 81,76. "In allenamento le cose sembravano non andare al meglio - le parole dell'azzurro - ma in gara ho trovato subito ottime sensazioni. Non posso che ringraziare tutto lo staff, i miei allenatori, la famiglia, la mia fidanzata e ora cercherò di dare del mio meglio anche nella finale del Big Air". Per Tabanelli si tratta del quarto podio in carriera in coppa del mondo, con due successi e due secondi posti (Copper Mountain, dicembre 2023 e Pechini, dicembre 2024) arrivati sempre nel Big Air. 

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