Super Lolli e il Paese delle Meraviglie: la dolce Pirovano è diventata regina
In due settimane il mondo di Laura si è capovolto: dalla dolce compagna di squadra che "c'è sempre ma non arriva mai" alla coppa di specialità in discesa, conquistata con tre vittorie consecutive tra Val di Fassa e Norvegia. Un risultato straordinario per una ragazza piena di talento ma che fino a un mese fa non aveva ancora mai vinto una gara in coppa del mondo
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