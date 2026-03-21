In due settimane il mondo di Laura si è capovolto: dalla dolce compagna di squadra che "c'è sempre ma non arriva mai" alla coppa di specialità in discesa, conquistata con tre vittorie consecutive tra Val di Fassa e Norvegia. Un risultato straordinario per una ragazza piena di talento ma che fino a un mese fa non aveva ancora mai vinto una gara in coppa del mondo