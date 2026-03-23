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l'intervista

Pirovano: "Vinto grazie alla voglia di farlo, ma senza la famiglia... Amo la vita lenta"

Dody Nicolussi

©Ansa

La semplicità dietro a un sorriso che non si spegne mai: “Senza la mia famiglia, questa carriera non si sarebbe mai avviata”. Ora Pirovano chiude la stagione con una Coppa a Lillehammer “che ancora non ho realizzato bene”, non fosse per… Sofia Goggia

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