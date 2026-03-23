l'intervista
Pirovano: "Vinto grazie alla voglia di farlo, ma senza la famiglia... Amo la vita lenta"
La semplicità dietro a un sorriso che non si spegne mai: “Senza la mia famiglia, questa carriera non si sarebbe mai avviata”. Ora Pirovano chiude la stagione con una Coppa a Lillehammer “che ancora non ho realizzato bene”, non fosse per… Sofia Goggia
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi