Giornata da dimenticare per Simone Deromedis, campione olimpico nello skicross a Milano-Cortina. Il 25enne azzurro, impegnato nella penultima tappa di Coppa del Mondo a Gaellivare in Svezia, si era presentato col miglior tempo in qualifica e stava conducendo anche la gara dei quarti di finale. Nella parte decisiva del tracciato, però, Deromedis è stato affiancato e superato da Youri Duplessis-Kergomard col quale ha ingaggiato un testa a testa prima del pugno intenzionale ricevuto al volto da parte del francese. Un gesto antisportivo che ha portato alla caduta dell'azzurro (uscito dal tracciato) ma anche alla squalifica dello stesso Duplessis-Kergomard. A superare la serie sono stati quindi l'altro italiano Federico Tomasoni e il francese Nicolas Raffort, mentre la gara è stata vinta dallo svedese David Mobaerg davanti al canadese Reece Howden, a Kilian Himmelsbach (Germania) e Tyler Wallasch (Stati Uniti). Un risultato che ha permesso a Howden di vincere la Coppa del Mondo di skicross per la quarta volta, mentre Deromedis resta in seconda posizione nella classifica generale davanti a... Duplessis-Kergormard.