Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Pugno a Deromedis nella gara di skicross a Gaellivare

SKICROSS

Brutto episodio che ha coinvolto il campione olimpico di Milano-Cortina nello skicross, impegnato nella penultima tappa di Coppa del Mondo a Gaellivare (Svezia). Durante il testa a testa con Duplessis-Kergomard, Deromedis è stato colpito volontariamente al volto con un pugno dal francese. Un gesto antisportivo che ha portato alla squalifica dell'avversario ma anche alla sua eliminazione dalla gara che lo vedeva favorito

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Giornata da dimenticare per Simone Deromedis, campione olimpico nello skicross a Milano-Cortina. Il 25enne azzurro, impegnato nella penultima tappa di Coppa del Mondo a Gaellivare in Svezia, si era presentato col miglior tempo in qualifica e stava conducendo anche la gara dei quarti di finale. Nella parte decisiva del tracciato, però, Deromedis è stato affiancato e superato da Youri Duplessis-Kergomard col quale ha ingaggiato un testa a testa prima del pugno intenzionale ricevuto al volto da parte del francese. Un gesto antisportivo che ha portato alla caduta dell'azzurro (uscito dal tracciato) ma anche alla squalifica dello stesso Duplessis-Kergomard. A superare la serie sono stati quindi l'altro italiano Federico Tomasoni e il francese Nicolas Raffort, mentre la gara è stata vinta dallo svedese David Mobaerg davanti al canadese Reece Howden, a Kilian Himmelsbach (Germania) e Tyler Wallasch (Stati Uniti). Un risultato che ha permesso a Howden di vincere la Coppa del Mondo di skicross per la quarta volta, mentre Deromedis resta in seconda posizione nella classifica generale davanti a... Duplessis-Kergormard.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Pattinaggio, riscatto Malinin: vince il Mondiale

pattinaggio

Dopo la delusione dei Giochi Olimpici, il 21enne statunitense si riscatta conquistando per la...

Pellegrino, a Saint-Barthelemy la sua 'last dance'

Sci

Si è conclusa ufficialmente oggi la carriera di Federico Pellegrino, con le celebrazioni durante...

Deromedis, pugno da Duplessis-Kergomard in gara

SKICROSS

Brutto episodio che ha coinvolto il campione olimpico di Milano-Cortina nello skicross,...

Tiger Woods libero su cauzione dopo l'incidente

il caso

E' stato rilasciato su cauzione, dopo 8 ore trascorse negli uffici dello sceriffo della contea di...

Tiger Woods arrestato dopo incidente stradale

Golf

Incidente stradale e arresto per guida in stato di alterazione per Tiger Woods, nei pressi della...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS