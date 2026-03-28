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l'intervista

La trasformazione di Franzoni: "Ora so chi sono"

Dody Nicolussi

©IPA/Fotogramma

A fine stagione è tempo di fare alcuni bilanci. Rimangono i podi, la definitiva consacrazione e la medaglia ai Giochi. Ma soprattutto rimane una lezione da portarsi per la vita, non solo sugli sci

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