Bassino torna a sciare 5 mesi dopo l'infortunio

A cinque mesi dal terribile infortunio in Val Senales che l'ha costretta a saltare l'intera stagione, Marta Bassino è finalmente tornata sugli sci. La 30enne piemontese è scesa in pista a Limone Piemonte per alcuni giri in campo libero. L'azzurra aveva riportato la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra durante un allenamento lo scorso ottobre

Marta Bassino è tornata a sciare. A distanza di oltre 5 mesi dall’infortunio rimediato lo scorso 22 ottobre, l'azzurra è tornata a sciare a scopo riabilitativo sulla pista di casa a Limone Piemonte (Cn), come riportato dalla Fisi. In compagnia del direttore tecnico Gianluca Rulfi e dell’allenatore Thierry Marguerettaz, la 30enne di Borgo San Dalmazzo ha effettuato alcuni giri in campo libero e continuerà anche nella giornata di martedì 31 marzo. Bassino, portacolori del Centro Sportivo Esercito, si procurò la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra durante un allenamento in Val Senales alla vigilia dell’esordio stagionale a Soelden, con interessamento del legamento collaterale mediale e del menisco, che la costrinse a saltare l’intera stagione, compresi i Giochi Olimpici di Milano-Cortina.