Sofia Goggia si laurea: "Non volevo essere la pecora nera in famiglia"

Plurimedagliata olimpica, vincitrice di coppa del mondo di specialità, ora anche laureata. Sofia Goggia si guadagna un altro alloro: "Mi sono iscritta nel 2021 e ho dato il primo esame nel maggio seguente. Un percorso appagante e faticoso, un grande impegno e una distrazione costruttiva", ha detto a Sky Sport. Il traguardo è arrivato in Scienze Politiche alla Luiss con una tesi su propaganda e soft-power nella storia delle Olimpiadi

" Questo percorso è stata una distrazione costruttiva ". Può sembrare un ossimoro, ma le parole di Sofia Goggia a Sky Sport per descrivere la sua imminente laurea sono state perfette. Da anni, accanto alla sua carriera da sciatrice, ha affiancato anche quella da studentessa , un suo cruccio da molto tempo. "Mi sono iscritta nel settembre 2021 al programma Dual Career della Luiss di Roma , dedicato proprio agli atleti che vogliono conciliare lo studio con lo sport ad alto livello", ha raccontato. "Nel maggio 2022 ho dato il primo esame, è stato un viaggio sia bello e appagante che faticoso a livello energetico".

"Rischiavo di essere la pecora nera della famiglia"

Goggia ha scelto la facoltà di Scienze Politiche e ha portato a termine il suo percorso con una tesi, consegnata nei giorni scorsi, su un argomento a lei molto caro, le Olimpiadi. Precisamente sulla loro propaganda e sul loro soft-power dall'Antica Grecia fino all'ultima edizione di Milano-Cortina, che lei ha chiuso con un bronzo nella gara di discesa libera. La cerimonia conclusiva avverrà a giugno: "Rischiavo di diventare la pecora nera della famiglia", ha raccontato a Repubblica, "con una mamma laureata in Lettere e un papà e un fratello ingegneri". Pericolo scongiurato. Dopo la medaglia ai Giochi di casa e la Coppa del Mondo di specialità in SuperG, la sciatrice azzurra chiude così una stagione con i fiocchi e le foglie di alloro.