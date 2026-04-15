Sofia Goggia si laurea: "Non volevo essere la pecora nera in famiglia"

Plurimedagliata olimpica, vincitrice di coppa del mondo di specialità, ora anche laureata. Sofia Goggia si guadagna un altro alloro: "Mi sono iscritta nel 2021 e ho dato il primo esame nel maggio seguente. Un percorso appagante e faticoso, un grande impegno e una distrazione costruttiva", ha detto a Sky Sport. Il traguardo è arrivato in Scienze Politiche alla Luiss con una tesi su propaganda e soft-power nella storia delle Olimpiadi
"Questo percorso è stata una distrazione costruttiva". Può sembrare un ossimoro, ma le parole di Sofia Goggia a Sky Sport per descrivere la sua imminente laurea sono state perfette. Da anni, accanto alla sua carriera da sciatrice, ha affiancato anche quella da studentessa, un suo cruccio da molto tempo. "Mi sono iscritta nel settembre 2021 al programma Dual Career della Luiss di Roma, dedicato proprio agli atleti che vogliono conciliare lo studio con lo sport ad alto livello", ha raccontato. "Nel maggio 2022 ho dato il primo esame, è stato un viaggio sia bello e appagante che faticoso a livello energetico".
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"Rischiavo di essere la pecora nera della famiglia"
Goggia ha scelto la facoltà di Scienze Politiche e ha portato a termine il suo percorso con una tesi, consegnata nei giorni scorsi, su un argomento a lei molto caro, le Olimpiadi. Precisamente sulla loro propaganda e sul loro soft-power dall'Antica Grecia fino all'ultima edizione di Milano-Cortina, che lei ha chiuso con un bronzo nella gara di discesa libera. La cerimonia conclusiva avverrà a giugno: "Rischiavo di diventare la pecora nera della famiglia", ha raccontato a Repubblica, "con una mamma laureata in Lettere e un papà e un fratello ingegneri". Pericolo scongiurato. Dopo la medaglia ai Giochi di casa e la Coppa del Mondo di specialità in SuperG, la sciatrice azzurra chiude così una stagione con i fiocchi e le foglie di alloro.