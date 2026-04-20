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l'intervista

Brignone: "Ho sfidato e vinto il dolore. Ora voglio curarmi"

Valentina Fass

Ai Laureus World Sports Awards di Madrid (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now il 20 aprile a partire dalle 20) è ospite anche Federica Brignone, che ha vissuto due anni incredibili. “Dall'infortunio ai Giochi: sono tornata a sciare per sfidare me stessa. Ho lottato contro il dolore, ora penso solo a curarmi”

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