l'intervista
Brignone: "Ho sfidato e vinto il dolore. Ora voglio curarmi"
Ai Laureus World Sports Awards di Madrid (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now il 20 aprile a partire dalle 20) è ospite anche Federica Brignone, che ha vissuto due anni incredibili. “Dall'infortunio ai Giochi: sono tornata a sciare per sfidare me stessa. Ho lottato contro il dolore, ora penso solo a curarmi”
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