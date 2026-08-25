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Brignone, perfettamente riuscito intervento chirurgico per rimuovere mezzi di sintesi

Sci

L'intervento chirurgico alla quale si è sottoposta Federica Brignone è perfettamente riuscito.  La campionessa è stata sottoposta alla rimozione dei "mezzi di sintesi" (la placca e le viti) al ginocchio sinistro, che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento è stato effettuato in anestesia totale dal dottor Andrea Panzeri, presso la casa di cura 'La Madonnina' a Milano

E' "perfettamente riuscito" il nuovo intervento al quale si è sottoposta Federica Brignone, che potrà tornare all'attività fisica "tra qualche settimana". La campionessa dello sci azzurra è stata sottoposta alla rimozione dei "mezzi di sintesi" (la placca e le viti) al ginocchio sinistro, che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, effettuato in anestesia totale presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano da parte del dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi, è perfettamente riuscito e la bicampionessa olimpica in carica di gigante e supergigante riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. "L'artroscopia eseguita sul ginocchio ha confermato la situazione che ci aspettavamo - ha spiegato Panzeri -. Le sono state tolte la placca e le viti e non si è reso necessario alcun altro genere di intervento: Federica inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attivita' fisica". 

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Durante la seconda manche del gigante dei Campionati italiani, il 3 aprile 2025 in val di Fassa, Federica Brignone aveva riportato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla lesione del legamento crociato anteriore e del comparto capsulo-legamentoso mediale della gamba sinistra. Poi la riabilitazione e, nel gennaio di quest’anno, il rientro in Coppa del Mondo. Fino al doppio, storico, emozionante trionfo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

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