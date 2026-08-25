L'intervento chirurgico alla quale si è sottoposta Federica Brignone è perfettamente riuscito. La campionessa è stata sottoposta alla rimozione dei "mezzi di sintesi" (la placca e le viti) al ginocchio sinistro, che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento è stato effettuato in anestesia totale dal dottor Andrea Panzeri, presso la casa di cura 'La Madonnina' a Milano

E' "perfettamente riuscito" il nuovo intervento al quale si è sottoposta Federica Brignone, che potrà tornare all'attività fisica "tra qualche settimana". La campionessa dello sci azzurra è stata sottoposta alla rimozione dei "mezzi di sintesi" (la placca e le viti) al ginocchio sinistro, che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, effettuato in anestesia totale presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano da parte del dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi, è perfettamente riuscito e la bicampionessa olimpica in carica di gigante e supergigante riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. "L'artroscopia eseguita sul ginocchio ha confermato la situazione che ci aspettavamo - ha spiegato Panzeri -. Le sono state tolte la placca e le viti e non si è reso necessario alcun altro genere di intervento: Federica inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attivita' fisica".