Il World Judo Championship di Baku è su Sky Sport dal 4 all’11 ottobreBAKU
Il grande judo mondiale si ritrova alla National Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaigian, per l'appuntamento più importante della stagione: il campionato del mondo 2026, che garantirà fino a 1000 punti nella corsa verso l’Olimpiade di Los Angeles 2028. Saranno 640 gli atleti al via in rappresentanza di 96 nazioni, pronti a contendersi i titoli iridati nelle prove individuali (dal 4 al 10 ottobre) e nella gara a squadre miste di domenica 11 ottobre. Segui tutto su Sky Sport e in streaming su NOW
Un altro grande appuntamento nella tua Casa dello Sport. Dal 4 all’11 ottobre prossimo il World Judo Championship 2026 di Baku ti aspetta su Sky Sport e in streaming su Now. Saranno in diretta le fasi finali di ogni giornata della competizione, che vedrà impegnati i migliori judoka del panorama internazionale, rispettivamente nelle sette categorie di peso maschile e femminile, oltre alla prova a squadre miste.
L’Italia si presenterà con una squadra di 18 atleti. Tra le azzurre, Assunta Scutto nella classe -48kg, campionessa del mondo in carica, insieme alla veterana Odette Giuffrida, nella categoria -52kg, tra le principali protagoniste del judo internazionale, Veronica Toniolo, Giulia Carnà, Carlotta Avanzato, Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Asya Tavano ed Erica Simonetti.
In campo maschile, Gennaro Pirelli, attuale numero 1 del ranking mondiale nella categoria -100kg, Andrea Carlino, Valerio Accogli, Matteo Piras, Giovanni Esposito, Leonardo Valeriani, Antonio Esposito, Manuel Parlati e Kenny Kome Bedel.
Le fasi finali di ogni giornata saranno trasmesse su Sky Sport Arena e Sky Sport Max. La telecronaca sarà affidata a Gianmario Bonzi, con il commento tecnico di Ylenia Scapin, ex judoka azzurra detentrice di due bronzi olimpici, tre bronzi mondiali ed un titolo europeo. A completare la copertura editoriale gli approfondimenti, i commenti e le interviste su Sky Sport 24. Il judo è protagonista anche sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
World Judo Championship 2026: la guida tv
- Domenica 4 ottobre
- Sky Sport Arena
- Alle 16: -48 kg donne e -60kg uomini, final block
- Lunedì 5 ottobre
- Sky Sport Arena
- Alle 16: -55 kg donne e -66kg uomini, final block
- Martedì 6 ottobre
- Sky Sport Arena
- Alle 16: -57 kg donne e -73kg uomini, final block
- Mercoledì 7 ottobre
- Sky Sport Max
- Alle 16: -63 kg donne e -81kg uomini, final block
- Giovedì 8 ottobre
- Sky Sport Max
- Alle 16: -70 kg donne e -90kg uomini, final block
- Venerdì 9 ottobre
- Sky Sport Max
- Alle 16: -78 kg donne e -100kg uomini, final block
- Sabato 10 ottobre
- Sky Sport Max
- Alle 16: +78 kg donne e +100kg uomini, final block
- Domenica 11 ottobre
- Sky Sport Max
- Alle 16: prova a squadre miste, final block