Il grande judo mondiale si ritrova alla National Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaigian, per l'appuntamento più importante della stagione: il campionato del mondo 2026, che garantirà fino a 1000 punti nella corsa verso l’Olimpiade di Los Angeles 2028. Saranno 640 gli atleti al via in rappresentanza di 96 nazioni, pronti a contendersi i titoli iridati nelle prove individuali (dal 4 al 10 ottobre) e nella gara a squadre miste di domenica 11 ottobre. Segui tutto su Sky Sport e in streaming su NOW

Un altro grande appuntamento nella tua Casa dello Sport. Dal 4 all’11 ottobre prossimo il World Judo Championship 2026 di Baku ti aspetta su Sky Sport e in streaming su Now. Saranno in diretta le fasi finali di ogni giornata della competizione, che vedrà impegnati i migliori judoka del panorama internazionale, rispettivamente nelle sette categorie di peso maschile e femminile, oltre alla prova a squadre miste .

Le fasi finali di ogni giornata saranno trasmesse su Sky Sport Arena e Sky Sport Max. La telecronaca sarà affidata a Gianmario Bonzi, con il commento tecnico di Ylenia Scapin, ex judoka azzurra detentrice di due bronzi olimpici, tre bronzi mondiali ed un titolo europeo. A completare la copertura editoriale gli approfondimenti, i commenti e le interviste su Sky Sport 24. Il judo è protagonista anche sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.