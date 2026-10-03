Sofia Goggia a Sky: "Preso virus poco comune, fase peggiore malattia è passata"video
Dal Festival dello Sport di Trento la sciatrice ha raccontato a Sky il suo malessere e le condizioni attuali: "In Argentina ho iniziato ad accusare dolori forti e strani, camminando mi sono accorta che c’era qualcosa che non andava. Pensavo al caldo ma non era così. Ho preso un virus poco comune tra gli adulti. Non c’è una cura, sto aspettando che passi, la fase acuta è passata. Ho giornate in cui mi sento meglio e altre a terra, devo dare tempo al tempo"
Gli allenamenti in Argentina, i primi dolori, le difficoltà e il ritorno in Italia. Poi la scoperta di aver contratto un virus poco comune, e l’inizio del percorso di recupero, anche se “non c’è una cura, devo dare tempo al tempo”. Sofia Goggia, ospite al Festival dello Sport di Trento, ha parlato in un’intervista a Sky Sport del suo ultimo complicato periodo, e delle sue condizioni dopo i malori accusati mentre si allenava in Sudamerica. “A Ushuaia ho iniziato a sciare -ha detto la campionessa azzurra- sciavo anche bene e forte come al solito, felice di essere in Argentina a sciare per la mia quattordicesima volta. Poi ho iniziato ad accusare dolori articolari particolarmente forti, intensi e strani, rispetto ai soliti dolorini che ho e riesco a gestire con gli antinfiammatori. Ho avuto una debolezza di gambe, come se non fosse coordinata, dei tremori. Non riuscivo a fare le scale, avevo un senso di affaticamento e spossatezza non normali. Mi sono accorta che c’era qualcosa che non andava camminando, già a luglio non mi ero sentita bene, avevo avuto un po’ un tracollo a livello di energia ma pensavo fosse il caldo di questa estate estremamente anomala unita ai sovraccarichi. Ma non era così, poi sono tornata in Italia, facendo avanti e indietro dall’ospedale, e mi hanno riscontrato, ricostruendo tutto dai valori del sangue, che prima sono stata punta da una zanzara infetta e ho preso il virus della Chikungunya, e sulla coda di quel virus ho preso anche questo Parvovirus B19, che è un virus veramente poco comune tra gli adulti, perché solitamente lo fanno solo i bambini piccoli, però dà tutti i sintomi neurologici e questi forti dolori articolari, senso di spossatezza. Tutto quello che ho avuto coincidono con questi due virus. Non c’è una cura, sto aspettando che passi, sicuramente la fase acuta l’ho passata, sono sulla coda ma mi sta lasciando parecchi strascichi. Ho delle giornate in cui sto meglio, altre in cui mi alzo e mi sento a terra. Devo dare tempo al tempo”.
"Devo solo aspettare che passi"
"Sono sempre uscita dalle situazioni difficili – ha proseguito la vincitrice di tre medaglie olimpiche- usando la mia arma migliore che è la forza di volontà, la voglia di riscatto, il mio non mollare. A questo giro non posso usare queste mie armi, devo solo aspettare che passi, è una cosa che non controllo direttamente io, io cerco di fare il possibile per aiutare il mio corpo a recuperare il prima possibile ma mi rendo conto che gli strascichi sono lunghi, ho giornate in cui mi sento bene e vado ad allenarmi, seppur con volumi e intensità molto ridotte diversi dal solito, ma mi rendo conto che dopo un’ora e venti è come se mi si chiudesse la saracinesca a livello di testa, perdo la totalmente concentrazione. Oppure ho fatto una camminata l’altro giorno e in discesa mi tremavano le gambe. Ho delle giornate in cui sto bene e altre in cui mi alzo la mattina e mi sento il cuore affaticato. Non è tanto lo sci che mi preoccupa in sé, perché comunque anche in Argentina, seppure con quei dolori particolarissimi che ho avuto riuscivo comunque a sciare forte. Ho costruito una carriera mettendo le pezze qua e là tra i vari infortuni, quindi so come si fa. Ma per stare sugli sci prima devo stare bene, devo essere mentalmente lucida e coordinata motoriamente, cosa che mi è molto mancata in questo periodo". Infine un saluto speciale, accompagnato da una promessa: "Grazie a tutti gli amici di Sky Sport, cercherò di ripigliarmi il prima possibile e poi di sciare forte, come sempre".