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Sci, Sofia Goggia rientrata in Italia dopo i malori in Argentina: ora farà esami a Milano

Sci

Dopo i malori accusati, rentrata anticipatamente in Italia la campionessa azzurra, che da fine agosto si trovava a Ushuaia, in Argentina, per preparare la nuova stagione. Ora per Sofia Goggia sono previsti esami ed accertamenti clinici a Milano, per capire le cause dei malori

 

Sofia Goggia è tornata anticipatamente in Italia dopo i malori accusati nei giorni scorsi in Argentina, a Ushuaia, dove si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. Ora per la campionessa azzurra sono previsti degli esami clinici per capire cosa possa esserci dietro ai malori accusati nel paese sudamericano. Sofia Goggia ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendersi il suo stato di forma non è migliorato. Per questo, con il benestare della Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi a controlli più accurati, che sono previsti nelle prossime ore a Milano. Sulle cause dei malori ancora non c’è nessuna certezza.

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