Come sta Lindsay Vonn

Nonostante la convocazione, Lindsay Vonn non potrà tornare in pista a breve visto che ha in programma un intervento chirurgico a novembre. Va parte del processo di guarigione iniziato lo scorso febbraio dopo la rovinosa caduta sull’Olimpia delle Tofane in cui si provocò la frattura scomposta della tibia e della fibula della gamba sinistra. A causa di una grave sindrome compartimentale, ha rischiato persino l'amputazione dell'arto. Trasportata d'urgenza in elicottero, è stata sottoposta a una serie di interventi chirurgici tra l'Italia (ospedale di Treviso) e gli Stati Uniti per ridurre e stabilizzare le fratture. Attualmente la condizione medica di Lindsey Vonn è in netto miglioramento, ma il percorso di guarigione fisica è ancora lungo e complesso. All'orizzonte come detto c'è un nuovo importante intervento chirurgico programmato per novembre. Questa operazione servirà per rimuovere i supporti metallici applicati alla tibia e, contemporaneamente, per procedere alla ricostruzione del legamento crociato anteriore. Successivamente a questo passaggio in sala operatoria, la sciatrice dovrà affrontare una riabilitazione stimata in circa nove mesi prima di poter considerare un effettivo rientro in pista. Alla luce di tutto questo la convocazione in squadra da parte di Team Usa sembra un puramente formale visto che non sembrano esserci i tempi per rientrare in questa stagione. Ma Lindsay Vonn in passato ci ha già abituato a recuperi miracolosi…