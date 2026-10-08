La campionessa americana, 41 anni, è stata inserita in squadra per la stagione della prossima Coppa del Mondo di sci, che scatterà a fine mese. Dopo il grave incidente nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina per Vonn potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno in pista. Il riepilogo di quello che è successo e le tappe dell’eventuale rientro
La federazione statunitense di sci ha inserito a sorpresa anche Lindsey Vonn nella squadra elite per la stagione di Coppa del Mondo 2026/27 che scatterà a fine mese a Solden. La campionessa, oggi 41enne, dunque pensa a un altro clamoroso ritorno in pista a 8 mesi dal terribile incidente durante la discesa libera olimpica a Cortina in cui rischiò l’amputazione della gamba.
Come sta Lindsay Vonn
Nonostante la convocazione, Lindsay Vonn non potrà tornare in pista a breve visto che ha in programma un intervento chirurgico a novembre. Va parte del processo di guarigione iniziato lo scorso febbraio dopo la rovinosa caduta sull’Olimpia delle Tofane in cui si provocò la frattura scomposta della tibia e della fibula della gamba sinistra. A causa di una grave sindrome compartimentale, ha rischiato persino l'amputazione dell'arto. Trasportata d'urgenza in elicottero, è stata sottoposta a una serie di interventi chirurgici tra l'Italia (ospedale di Treviso) e gli Stati Uniti per ridurre e stabilizzare le fratture. Attualmente la condizione medica di Lindsey Vonn è in netto miglioramento, ma il percorso di guarigione fisica è ancora lungo e complesso. All'orizzonte come detto c'è un nuovo importante intervento chirurgico programmato per novembre. Questa operazione servirà per rimuovere i supporti metallici applicati alla tibia e, contemporaneamente, per procedere alla ricostruzione del legamento crociato anteriore. Successivamente a questo passaggio in sala operatoria, la sciatrice dovrà affrontare una riabilitazione stimata in circa nove mesi prima di poter considerare un effettivo rientro in pista. Alla luce di tutto questo la convocazione in squadra da parte di Team Usa sembra un puramente formale visto che non sembrano esserci i tempi per rientrare in questa stagione. Ma Lindsay Vonn in passato ci ha già abituato a recuperi miracolosi…
I 'miracoli' nella carriera di Lindsay
La carriera di Lindsey Vonn è indissolubilmente legata al concetto di resilienza. Più di ogni altra atleta nella storia dello sci, l'americana si è resa protagonista di ritorni leggendari:
- Schladming 2013: durante il superG inaugurale dei Mondiali di Schladming cade e si rompe il legamento crociato, il collaterale mediale e il piatto tibiale del ginocchio destro. Torna sugli sci solo 7 mesi dopo ma, durante un allenamento, si rompe di nuovo il legamento crociato dello stesso ginocchio; prova a continuare gareggiare ma a gennaio rinuncia all’Olimpiade di Sochi e si opera di nuovo. Rientra nella stagione 2014/2015 e vince tutto: Coppa del Mondo generale, coppe di specialità di discesa e superG, batte il record di vittorie in Coppa del Mondo che resisteva da 35 anni
- Soldeu 2016: subisce una frattura da stress al ginocchio sinistro. Solo 24 ore dopo la caduta, scende in pista con due tutori tutore ed arriva 13^ in combinata (col miglior tempo nella prova di superG)
- Copper Mountain 2016: frattura scomposta dell'omero destro (con rischio di grave danno neurologico alla mano), rientra poco più di due mesi dopo e vince a Garmisch con una placca e 20 viti nel braccio.
- Saint Moritz 2025: dopo essersi ritirata nel 2019, nell'aprile 2024 decide di farsi impiantare una protesi parziale al ginocchio e torna alle gare a 41 anni. A dicembre 2025, sulla pista di Saint Moritz, vince la discesa libera di Coppa del Mondo davanti a Sofia Goggia, diventando la sciatrice più anziana di sempre a trionfare nel circuito maggiore