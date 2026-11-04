La svizzera Michelle Gisin ha deciso di ritirarsi dallo sci alpino. La 32enne - vincitrice dell'oro olimpico in combinata nel 2018 e 2022 - ha deciso di lasciare la carriera agonistica, 327 giorni dopo la brutta caduta nella prova cronometrata della discesa libera di St. Moritz: "È stato un lungo processo, che si è svolto parallelamente alla mia riabilitazione, ma anche già negli anni precedenti. Quando a settembre sono tornata a St. Moritz, ho provato una grande gratitudine per la mia salute, ma soprattutto per tutti i momenti meravigliosi che ho potuto vivere durante la mia lunga carriera. St.Moritz è stata una costante fin da quando ero piccolissima e in quel momento ha unito per me tutte le esperienze, le emozioni e i successi. Ci è voluto un po’ di tempo prima che, dopo il cuore, anche la testa fosse pronta. Ma ora sono molto felice e non vedo l’ora di scoprire tutto ciò che il futuro ha in serbo per me. Nelle ultime due settimane ho parlato con molte delle mie compagne di viaggio di lunga data, allenatrici e allenatori, fisioterapisti, addetti all’assistenza e numerose altre persone. Ciò che ne è emerso è un’ondata di ricordi meravigliosi. Sono estremamente grata a tutti coloro che mi hanno sostenuta e accompagnata durante la mia carriera sciistica. È stato un periodo meraviglioso – e apprezzo enormemente di aver potuto godermelo così tanto. Ora sono felicissima di poter finalmente fare ciò che mi è mancato in tutti questi anni: sciare sulle piste che scelgo io... ".