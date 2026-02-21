Klaebo da record: 6° oro ai Giochi di Milano-Cortina nello sci di fondomilano-cortina
Johannes Klaebo entra definitivamente nella leggenda dello sport: con la vittoria nella 50 km mass start, il norvegese conquista il sesto oro di questa edizione dei Giochi. Il 29enne ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato... un fenomeno assoluto!
Obiettivo raggiunto. Johannes Klaebo ha fatto il definitivo passo verso la leggenda conquistando a Tesero l'oro nella 50 km tecnica classica mass start uomini, battendo i compagni norvegesi Nyenget e Iversen. Si tratta del sesto titolo a Milano-Cortina in altrettante gare disputate dal 29enne norvegese, che già si era imposto nella 20 km (10 a tecnica classica e altrettanti in skating), nella 10 km, nella Sprint, nella staffetta e nella staffetta sprint. Klaebo ha così conquistato l'undicesimo titolo olimpico (e la 13^ medaglia) superando leggende del calibro di Daehlie, Bjoerndalen e Marit Bjorgen e diventando probabilmente imprendibile anche ai posteri. L'obiettivo, dichiarato anche alla vigilia, era quello di entrare definitivamente nell'olimpo con i 6 ori in un'unica edizione dei Giochi invernali e diventare così l'atleta più titolato di sempre: ci è riuscito dominando ed entrando nel mito.
Le medaglie olimpiche di Klaebo
Il norvegese, che ha vinto sei ori agli ultimi Mondiali (Trondheim 2025), vanta in bacheca anche altri cinque successi olimpici: tre ori li aveva conquistati nel 2018 (sprint individuale e a squadre oltre alla staffetta 4 x 10), e due nel 2022 (nuova doppietta allo sprint).