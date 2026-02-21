Obiettivo raggiunto. Johannes Klaebo ha fatto il definitivo passo verso la leggenda conquistando a Tesero l'oro nella 50 km tecnica classica mass start uomini, battendo i compagni norvegesi Nyenget e Iversen. Si tratta del sesto titolo a Milano-Cortina in altrettante gare disputate dal 29enne norvegese, che già si era imposto nella 20 km (10 a tecnica classica e altrettanti in skating), nella 10 km, nella Sprint, nella staffetta e nella staffetta sprint. Klaebo ha così conquistato l'undicesimo titolo olimpico (e la 13^ medaglia) superando leggende del calibro di Daehlie, Bjoerndalen e Marit Bjorgen e diventando probabilmente imprendibile anche ai posteri. L'obiettivo, dichiarato anche alla vigilia, era quello di entrare definitivamente nell'olimpo con i 6 ori in un'unica edizione dei Giochi invernali e diventare così l'atleta più titolato di sempre: ci è riuscito dominando ed entrando nel mito.