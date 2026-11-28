Simone Mocellini apre con un podio la Coppa del Mondo di fondo: a Ruka è terzo nella sprint in tecnica classica, tornando tra i primi tre dopo quasi quattro anni. Ripescato nei quarti, l’azzurro conquista la finale e chiude alle spalle dei norvegesi Vike e Klaebo. Fuori nei quarti Graz, 13°, e Barp, 19°