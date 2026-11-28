Sci di fondo, Mocellini terzo nella sprint tc di Rukacdm fondo
Simone Mocellini apre con un podio la Coppa del Mondo di fondo: a Ruka è terzo nella sprint in tecnica classica, tornando tra i primi tre dopo quasi quattro anni. Ripescato nei quarti, l’azzurro conquista la finale e chiude alle spalle dei norvegesi Vike e Klaebo. Fuori nei quarti Graz, 13°, e Barp, 19°
Simone Mocellini apre con un podio la Coppa del mondo di sci di fondo. Nella sprint in tecnica classica di Ruka l’azzurro chiude terzo, conquistando il terzo podio in carriera e tornando tra i primi tre a quasi quattro anni dalla Val di Fiemme 2023. Ripescato come lucky loser dopo il terzo posto nei quarti, Mocellini conquista la finale grazie al secondo posto in semifinale. Nell’ultimo atto approfitta anche della caduta di Valnes e Heggen e sale sul gradino più basso del podio, a 3”60 dal norvegese Oskar Opstad Vike, vincitore in 2’32”04 davanti al connazionale Johannes Hoesflot Klaebo, staccato di 1”18. Quarto il francese Jules Chappaz. Fuori nei quarti gli altri azzurri: Davide Graz chiude 13°, Elia Barp 19°.