Pista lunga e corta, con in comune i pattini e la ricerca della velocità. Le ragazze italiane del ghiaccio volano nella prima giornata degli Europei. A Collalbo Francesca Lollobrigida è seconda nella classifica generale all around dopo le prime due prove. Il tutto grazie ad uno splendido terzo posto nei 500 metri, una gara di solito non congeniale per lei, ma interpretata al meglio con tanto di record personale (39”563). Poi la Lollobrigida si è ripetuta con il terzo posto anche sui 3000 metri. Sabato può confermarsi in zona medaglia nelle ultime due gare all round: 1500 e nei 5000.

In assenza di Arianna Fontana, è Martina Valcepina a guidare l'Italia negli Europei di short track di Dorbrecht. L’azzurra nella prima giornata ha vinto la sua batteria nei 500 metri e si è qualificata anche nei 1500. Ma nel complesso è stata una giornata positiva per quasi tutti gli azzurri con un terzetto che si è qualificato per le semifinali dei 1500 sia in campo maschile che femminile.