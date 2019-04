Un match che sta facendo discutere il mondo della boxe: è quello andato in scena a New York il 20 nella notte di sabato 20 aprile. A sfidarsi per il titolo WBO dei pesi welter lo statunitense Terence Crawford e il britannico Amir Khan, già medaglia d'argento ad Atene 2004 nei pesi leggeri. Al sesto round, un colpo di Crawford colpisce le parti basse di Khan. In seguito al colpo il ritiro del britannico. Inguine o proprio le parti intime? Su questo stanno discutendo gli appassionati e anche i diretti interessati. Khan infatti ha dichiarato che avrebbe subito un colpo ai genitali e non all'inguine. Non solo, ha sostenuto che il ritiro è avvenuto per una decisione del suo allenatore e non per sua volotà. La replica di Crawford è arrivata subito: "Non hai deciso di ritirarti? Dì la verità". Il britannico ha controreplicato: "Non mi hai preso le gambe ma più in basso. Comunque io avrei continuato sul ring, non ho deciso io il ritiro". L'incontro è comunque subito diventato tema di dibattito, con gli appassionati divisi tra chi sostiene le ragioni di Crawford e chi invece difende Khan