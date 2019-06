Nella giornata mondiale degli oceani siamo andati a trovare Francesca Clapcich, la velista triestina protagonista dell’ultima Volvo Ocean race a bordo di Turn the Tide on Plastic, l’imbarcazione che sosteneva la campagna "Sky Ocean Rescue", che oltre a lottare per una posizione nella regata che ha fatto il giro del mondo si è impegnata, attraverso un lavoro di importanza capitale, a valutare la salute delle acque che ci circondano. I risultati sono stati stupefacenti: le microplastiche sono presenti in ogni angolo del mondo, anche nelle acque più distanti dall’essere umano. Questo suo impegno le ha dato la consapevolezza che occorre fare qualcosa subito, tutti insieme. Le sue parole e il suo appello in questa intervista