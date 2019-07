Nel 2018 alle Isole Svalbard, un anno dopo in Islanda: la missione di “Sport for Nature” fa tappa in un altro luogo incontaminato del Grande Nord, sempre piú a rischio per gli effetti dei cambiamenti climatici.

Abbiamo portato simbolicamente anche in Islanda il messaggio di tanti sportivi, affinché l’appello della natura non cada, come succede spesso, nel vuoto. Si sono uniti a “Sport for Nature” Del Piero e Ambrosini, Mancini e Chiellini, Allegri e Pioli, Giampaolo e Gattuso, Buffon e D’Amico, Gasperini e Mihajlovic, Adani e Capello, Bergomi e tanti altri.

L’obiettivo di “Sport for Nature” - il movimento per l’ambiente ideato da Stefano Tirelli, mental coach e docente di tecniche complementari dello sport alla Cattolica di Milano - si prefigge di sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali facendo leva sull’effetto comunicativo dello sport, essendo le nuove generazioni quelle che subiranno maggiormente gli effetti del cosidetto global warming.

Come ci spiega un veterano del nostro campionato come Emil Halfredsson, centrocamposta dell’Udinese, “c’é preoccupazione per il cambiamento climatico degli ultimi anni: non é normale che a Udine faccia piú freddo che a Reykiavik”.

Inverni sempre meno freddi, estati sempre piú calde, ghiacciai che si sciolgono, animali a rischio estinzione: é il quadro poco rassicurante che ne esce e che unisce l’Islanda ad altre realtá analoghe, come Alaska e Norvegia, Svalbard e Himalaya.

Con Massimiliano Nebuloni siamo andati a scoprire come le istituzioni islandesi stanno affrontando queste problematiche in un paese piú unico che raro, grazie alla natura meravigliosa che lo governa. Una natura, peró, sempre piú fragile e vulnerabile.

Appuntamento con lo Speciale "Sport for Nature, viaggio in Islanda", in onda su Sky Sport Arena sabato 13 alle 20.30 e domenica 14 luglio alle 19, disponibile su On Demand.