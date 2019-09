Cantautori in crescita

Per i quattro, la missione è quella di individuare artisti capaci di abbinare tecnica, originalità della voce, personalità e presenza scenica. Artisti che abbiano dentro di loro l’”x factor” e siano pronti a mostrarlo al pubblico. E quest’anno saranno in molti a cercare di conquistare i fondamentali sì dei giudici proponendo un brano inedito: sempre più cantautori (quasi il 60% del totale, un dato inimmaginabile rispetto al passato, e in molti casi si tratta di giovanissimi), che arrivano sul palco già maturi e con un pensiero autonomo espresso in maniera nitida nei propri testi. Un fenomeno frutto della profonda trasformazione della scena musicale italiana.

Il nuovo meccanismo

Per tutti loro, quest’anno, un nuovo meccanismo: chi, al Pala Alpitour di Torino, ottiene 4 sì ha immediatamente accesso alla fase successiva, quella dei Bootcamp; per chi riceve 3 sì, invece, l’ostacolo di una nuova selezione svolta dal giudice di categoria, che sulla base dei posti ancora vacanti, rivedendo le esibizioni delle Auditions, deve decidere chi promuovere.

I Bootcamp e le Home Visit

Nelle settimane successive di messa in onda, si prosegue con i Bootcamp dal Mediolanum Forum di Assago. In quella occasione, con il consueto meccanismo delle 5 sedie da riempire per ogni categoria, il quartetto dovrà scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte alle Home Visit, le quali avverranno, per la prima volta nella storia di X Factor, davanti a un pubblico e rappresenteranno l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione. I 12 - divisi nelle consuete categorie Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi - saranno protagonisti dei Live, al via dal 24 ottobre.

Ogni categoria avrà il suo mentore e, per tutte le fasi di selezioni, Alessandro Cattelan sarà nel backstage a dare il benvenuto agli aspiranti concorrenti e soprattutto ad accoglierli dopo la performance.

I numeri di X Factor

Dopo 60.000 chilometri percorsi dalla troupe, in giro per l’Italia e l’Europa, l’enorme macchina di X Factor è pronta anche quest’anno a incoronare un nuovo talento della musica. Il primo passo è quello delle selezioni, che nelle varie fasi hanno raccolto circa 8500 persone di pubblico e hanno coinvolto 250 persone tra crew e tecnici, 11 telecamere in studio e 7 troupe eng in contemporanea per contenuti in backstage; sono stati stesi, infine, 10 chilometri di cavi (oltre agli oltre 7000 pasti serviti e alle 22.500 bottigliette d’acqua BIO consumate e smaltite).