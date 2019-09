Edizione numero tredici per X Factor che torna stasera su Sky tra novità e conferme. Novità sul fronte della giuria che in parte è rivoluzionata, con il ritorno di Mara Maionchi e il debutto assoluto nei panni di giudici di un talent, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e di Sfera Ebbasta.

Confermatissimo invece Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo conduttore del talent musicale di Sky Uno.

Stasera si parte con le Selezioni, raccontate nei primi tre appuntamenti televisivi. Dopo le Auditions arriveranno i Bootcamp (3 e 10 ottobre) dal Mediolanum Forum di Assago. In quella occasione, la giuria dovrà scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte alle Home Visit.

I 12 finalisti accederanno quindi ai Live e saranno divisi nelle categorie: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi.

X Factor è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go - su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea - e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8.