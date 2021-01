Durante una regata di prova contro il Team Ineos in vista dei Round Robin della Prada Cup (dal 15 gennaio) e della prossima America’s Cup (la 36ma della storia, da sabato 6 a domenica 21 marzo che noi di Sky vi trasmetteremo con un canale dedicato), il monoscafo neozeandese ha prima ingavonato e poi scuffiato, per fortuna senza conseguenze per l'equipaggio. Immagini veramente spettacolari