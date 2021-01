Giornata folle, con brividi e acrobazie

Luna Rossa porta a casa un altro punto vincendo una delle due regate fatte la scorsa notte. Perde dagli inglesi di Britannia, vince con gli americani di American Magic. Giornata folle peraltro, con brividi, acrobazie, persino il dramma sfiorato. Perché il vento stavolta c'è ed è pure troppo! La prima regata contro gli inglesi di Britannia va a ramengo e viene annullata quando, dopo aver strapazzato le barche per tre lati con Luna Rossa che aveva tenuto a bada gli inglesi in recupero, il vento fa di colpo spazio a una calma improvvisa e a una pioggia battente.

Ma si riparte quando il sole torna, il vento torna, torna una buona partenza per Luna Rossa Prada Pirelli che è però è globalmente meno sintonica. Luna Rossa cerca di smarcarsi dagli inglesi sempre addosso. Solo che gli uomini di Britannia girano meglio in poppa. Trovano vento migliore, in sostanza vincono e fanno 4, punteggio pieno. A Luna Rossa restano gli americani per la seconda regata nel ventone. Un problema tecnico manda in palla tutti i sistemi di bordo della barca italiana che è obbligata a navigare a vista. Anche al nostro randista Pietro Sibello salta un joystick ed è costretto a farsi tutta la regata su un lato solo della barca. Un disastro. Non l'ideale per queste barche basate sull'elettronica e la posizione dell'equipaggio.