Nuovo record di velocità stabilito da American Magic in Race 1 nelle semifinali di Prada Cup contro Luna Rossa: Patriot ha infatti toccato i 53,31 nodi, sfiorando dunque i 100 km/h. All'imbarcazione statunitense non è comunque servito per battere gli italiani, che sono avanti 2-0 e che 'vedono' la finale contro Britannia. L'America's Cup su Sky Sport

LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC 2-0