Marcello Lippi a Sky Sport 24 racconta la sua passione per la vela e il tifo per Luna Rossa: "Il patron Bertelli dice una cosa giusta: l'unico modo per vincere l'America's Cup è partecipare sempre". Poi l'ex Ct ricorda le sue esperienze in barca con l'Avvocato Agnelli e chiude con un aneddoto legato proprio all'America's Cup: "Sono stato a bordo di Mascalzone Latino durante la Louis Vuitton Cup a Valencia". VIDEO

