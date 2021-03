Luna Rossa, non è finita: ora serve la rimonta

Equipaggi esausti dopo due regate da sputare il cuore e i polmoni. Il vento di Auckland si presenta vigliacco su due regate che per Luna Rossa saranno perse. La seconda dentro addirittura due drammi uno per parte consentendo però alla fine a New Zealand di portare sul 5 a 3 il punteggio che li avvicina a due punti dalla Coppa America ma Luna Rossa Prada Pirelli ci crede ancora. Anzi, adesso di più serve rimontare. Onestamente va detto che i neozelandesi hanno una barca più veloce. Va più forte e ogni giorno migliorano, imparano qualcosa. Si tratta di trovare la maniera di impedire loro di sviluppare velocità e di tenerli sotto pressione con i botta e risposta in cui siamo bravissimi. Luna Rossa continua a vincere le partenze, entrambe. Abbiamo visto quanto siano importanti: quella della prima regata è un capolavoro che posiziona la Luna Rossa in posizione di andare via davanti. Il fiocco giusto conta e New Zealand potrebbe averne azzeccato uno. Vediamo però il primo sorpasso della Coppa America: Luna Rossa abbandona l'avversario credendo nella sinistra del campo ma incappando in una manovra non perfetta. New Zealand invece scappa a destra trovando l'area che serve per sorpassare e andare a vincere la seconda regata. E' una specie di dramma. Vinta la partenza Luna Rossa e un'altra pasta gestisce è pimpante. Sta avanti, attacca sempre, assiste a New Zealand che inciampa delle turbolenze italiane dopo una strambata azzardata e si accascia sui foil. Dramma per loro Luna Rossa. Mette via così in vantaggio fino a 2 chilometri e mezzo. Un’eternità rilassante quasi ma non è finita. Una virata sbagliata alla fine della penultima bolina, un buco di vento clamoroso fanno cadere Luna Rossa dai foil. E' proprio un soffio il vento e non basta far ridecollare la barca. E' inquietante e triste vedere New Zealand di nuovo in volo recuperare tutto fino a passarci davanti mentre siamo lì che annaspiamo ancora inutilmente. E' il vento, le regate le barche, le sport ma non è finita.