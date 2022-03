America's Cup 2024, svelata sede: sarà Barcellona

Sarà dunque la capitale della Catalogna ad ospitare la 37^ America's Cup di vela che si terrà a settembre e ottobre 2024. L'annuncio dell'Emirates Team New Zealand e del Royal New Zealand Yacht Squadron

Emirates Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron sono lieti di annunciare Barcellona, nella regione della Catalogna, come sede ospitante della 37^ America's Cup che si terrà a settembre e ottobre 2024. Un misto di storia e modernità, Barcellona è una delle città più iconiche e attraenti del mondo e diventerà la prima sede al mondo ad ospitare sia un'Olimpiade che un evento di Coppa America.

Grant Dalton, Ceo di America's Cup Defender Emirates Team New Zealand, è lieto di annunciare Barcellona come sede ospitante dopo un lungo e competitivo processo di selezione della sede. "Barcellona è davvero una delle città più riconosciute al mondo, quindi avere la possibilità di ospitare l'evento velico più riconosciuto al mondo è estremamente eccitante. Come Defender dell'America's Cup, abbiamo sempre sentito la responsabilità di far crescere l'evento, il pubblico e lo sport della vela su scala globale e certamente avere l'evento ospitato in una città significativa come Barcellona ci permetterà di spingere la traiettoria di crescita sulla scena sportiva globale".

L'edizione numero 37 della Coppa America di vela sarà dunque in Europa, a Barcellona, che ha "vinto il derby" con Malaga. I neozelandesi, detentori del trofeo più antico - deputati a scegliere luogo e modalità della prossima contesa - hanno deciso per l'Europa, scartando la baia di Hauraki, rinunciando a giocarsi il successo per la seconda volta in casa, ma anche l'Irlanda (candidata con Cork) e l'Arabia Saudita (che schierava Gedda).