Mondiali Windsurf, oro donne ad azzurra Maggetti

"Una gioia indescrivibile"

"E' una gioia che non riesco a descrivere - il commento di Maggetti -. È stato un Mondiale che ho iniziato conscia della mia crescita sul foil che sto perfezionando solo dalla fine dei Giochi di Tokyo. Il livello delle avversarie era davvero alto e ancor più complesso il campo di regata che ci ha regalato giornate molto diverse dal punto di vista meteo. Oggi, partendo con la pettorina gialla, avevo molta pressione ma una volta partita la prova ho cancellato l'ansia e pensato solo a mettere in pratica quanto ho allenato in questi mesi. La finale è andata via liscia, quando ho visto le avversarie lontane ho badato a far correre la tavola senza rischi e mi sono goduta gli ultimi momenti. È una vittoria che dedico a tutti quelli che hanno sempre creduto in me, soprattutto alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina."