Ambrogio Beccaria 2° alla Route du Rhum

Un'altra impresa per il velista azzurro, che dopo aver vinto nel 2019 la Mini-Transat, conquista un prestigioso secondo posto nella Route du Rhum classe40, traversata oceanica in solitario da Saint Malò a Guadalupe. Un arrivo in "volata" per Beccaria con la sua "Allagrande Pirelli"

Grande impresa di Ambrogio Beccaria, che con la sua “Allagrande Pirelli” ha chiuso in seconda posizione la Route du Rhum classe40, traversata oceanica in solitario da Saint Malò a Guadalupe. Un risultato storico che conferma il grande talento di Beccaria, che nel 2019 fu il primo italiano nella storia della vela a vincere la Mini-Transat, storica competizione in solitaria che attraversa l'Oceano Atlantico. Per Beccaria un vero e proprio arrivo in volata, che a 140 miglia dall’arrivo vedeva lui e il suo inseguitore (il francese Corentin Douguet) distanti meno di un miglio l’uno dall’altro. Con un’ultima giornata da manuale Beccaria è riuscito a staccare sempre più Douguet e a tagliare il traguardo in 14 giorni, 7 ore, 23 minuti e 48 secondi. La vittorie è andata al francese Yoann Richomme su Paprek Arkèa.