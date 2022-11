Ambrogio Beccaria racconta la sua Route du Rhum

Alla prima transoceanica in solitario della carriera Ambrogio Beccaria ha chiuso con un incredibile 2^ posto a bordo del suo class 40, nonostante imprevisti, momenti di paura e problemi tecnici. Francesca Piantanida lo ha incontrato qualche giorno prima della sua partenza da St. Malo, in Bretagna, per la Route du Rhum. Un viaggio tra i sogni di un giovane trentenne milanese pieno di entusiasmo grazie ad un progetto tutto italiano che ha realizzato in pochi mesi