Nei preliminari dell'America's Cup, Luna Rossa si aggiudica la regata 4. La barca italiana ha preceduto New Zeland e Team Usa, la giornata prosegue mentre domani è in programma il match race finale

Inizia nel migliore dei modi per Luna Rossa la seconda giornata di regate preliminari dell'America's Cup con la vittoria nella 4. Dopo le tre regate di flotta di giovedì, il programma di Jeddah prosegue oggi con Ruggero Tita, Marco Gradoni, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris subito protagonisti. Previste altrettante prove nel corso di questo Day-2: al termine delle 8 fleet race, le migliori due si sfideranno nel match race finale in programma sabato 2 dicembre. L'esito di questo weekend, però, non inciderà sull'edizione 2024 dellAmerica's Cup.