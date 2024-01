Ferrari in mare con Soldini per fare la storia

Tutto quello che immaginiamo, sappiamo o vorremmo sapere, sulla nuova avventura, che manderà in mare insieme il grande navigatore milanese e la casa di Maranello

Se sei bravo in barca a vela, sei un Giovannisoldini. Negli anni e con le imprese che ha mandato in porto abbiamo proprio imparato a usare il suo nome come un’antonomasia. Soldini per la vela è Tomba per lo sci, Valentino Rossi per la moto e pure la Ferrari per la Formula1. Ecco, lo sapete, Giovanni Soldini e la Ferrari adesso partono per un viaggio insieme; un viaggio che sarà estremo. Ma per forza! La mattata scientifica Lui è un navigatore milanese verace, del 1966, che conta forse più giorni di vita in mare che sulla terraferma. La Ferrari di Maranello è quell’atelier di gioielli su ruote, da strada e da corsa, talmente leggendario che non stiamo nemmeno a farvela troppo lunga. Appeal totale. Insieme punterebbero a una mattata scientifica (ammesso che una mattata possa essere scientifica), che metta insieme la sostanza marinara di Soldini con la tecnologia per la performance della Ferrari. Per ora possiamo solo presumere qualcosa, perché di informazioni ne sono state date davvero poche. Ma forse è più bello così. Presumiamo allora che la barca potrebbe essere di colore rosso, perché altrimenti qualcosa non tornerebbe. Presumiamo che sarà lunga una trentina di metri. Possiamo presumere pure che volerà sui foils come Luna Rossa, perché ormai quella è la tecnologia per andare forte. Ma, diversamente da Luna Rossa che vola come un missile soffrendo le increspature, questa dovrà essere una barca adatta alle onde oceaniche. Ci piace immaginarla che punti al record del Giro del Mondo, ma chissà quante miglia, quante esperienze e quanti esami dovrà affrontare prima di potersi considerare pronta, ammesso che sia quello l’obiettivo finale.

I record Nel 2017 lo skipper francese Francis Joyon - che ha proprio Soldini tra i suoi amici nonché tifosi più accaniti - il giro a vela lo chiuse in 40 giorni tondi sul trimarano Idec Sport con altre cinque persone a bordo (erano 79 giorni e spiccioli nel 1993). Le regate e i record alla portata di un'imbarcazione come quella che dovrebbe nascere sono tanti da riempirci i libri. Ma la questione dell’andare a regatare per Oceani volando alti non è banale per niente. Va bene che la conoscenza di materiali e aerodinamica di Ferrari e la pluridecennale e leggendaria esperienza oceanica di Soldini sono già punti di partenza straordinari. Ma il vento, che sarà motore e carburante, fa come gli pare e il mare si comporta esattamente allo stesso modo. Sono belli e anarchici. Forte e piano, tempesta e bonaccia, cavalloni da venti metri e piattume. Comandano loro. Le sfide da affrontare La forza di Soldini è da sempre quella di saperci stare dentro con l’anima, con il coraggio, con il naso tattico, e le finezze velistiche come strumenti utili per cercare di cavarne il meglio. Quando si partecipa a una regata, ci si iscrive e ci si va. Quando si tratta, invece, di provare a battere un record, bisogna individuare i periodi dell'anno metereologicamente più adatti, che potrebbero non essere esattamente quelli in cui mare e vento sono più calmi come per una vacanza in Grecia con birra e alicette al tramonto. Intanto ci si prepara speranzosi per il 2025/2026, anni limite entro i quali l’Attrezzo, la Meraviglia, il Mostro, dovrebbe andare in acqua. I mostri del mare. Da Maserati a Ferrari E’ stata la stessa cosa con Maserati, storico trimarano arrivato oggi a fine corsa dopo anni di magate e record per tutti gli oceani del mondo. Giovanni lo prese, nel tempo lo modificò fino a farlo volare regalandogli dei foils, fino a scoprirne e a migliorarne ogni aspetto costruttivo trasformandolo in una vera e propria estensione del suo cuore forte e marinaio, del suo cervello agonista, della sua gigantesca attitudine umana per starci a bordo, da solo o con altri.

