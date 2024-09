Cino Ricci fa 90 anni: Sky intervista la leggenda

Nei giorni dell’America’s Cup a Barcellona, il papà della vela italiana è stato ospite a Sky Sport. Recentemente è gli è stata assegnata la medaglia Richard Francis Sutton, che è il massimo riconoscimento nell’ambito della Coppa America. La motivazione dice "Non esisterebbe la Coppa America prestigiosa se non esistessero dei gentiluomini come Cino Ricci" TUTTO SULLA COPPA AMERICA

Cino Ricci è l’italiano corretto. Per come parla, per quello che dice, per come lo dice. Per come è italiano corretto lui. Un italiano corretto di un altro tempo, eppure così utile e così attuale. Compie novant’anni e interviene al telefono nella trasmissione a lui dedicata su SkySport24 e sul canale Sky dell’America’s Cup.

Cerchiamo di allestire attorno a lui una carrambata che gli faccia piacere. E in effetti gliene fa, anche se non è tipo da smancerie. Ha in compenso una sensibilità che si fa sentire, che lo rende dolce dove lo definiscono burbero e lo rende saggio e di buon senso dove lo definiscono schivo e laconico. Cino Ricci è il papà della vela italiana contemporanea. È l’uomo che prima con l’Admiral’s Cup e poi con la Coppa America di Azzurra, a partire dall’83, e passando per quelle dell’85 e dell’87 , riuscì a convincere il mondo della vela, intontito dalla fama e dai successi velici anglosassoni, che la vela italiana era molto di più di qualche successo qua e là. Cino Ricci da Ravenna, con quella sua parlata strascicata fu fondamentale, ma anche tanto caratteristico da finire imitato da Teo Teocoli in tv. Segnó un’era, che oggi continua, con Luna Rossa.