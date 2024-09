Luna Rossa-American Magic: semifinale LIVE su Sky

Dopo il Round Robin si torna a gareggiare in Louis Vuitton Cup con le semifinali. Luna Rossa se la vedrà con American Magic per le prime due regate della sfida (al meglio delle nove). Doppio incontro anche tra Ineos Britannia e Alinghi. Si parte alle 14: l'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI