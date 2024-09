Finale a un passo: Luna Rossa-American Magic LIVE

Match point per Luna Rossa. Con un altro successo su American Magic, la barca guidata da Bruni e Spithill andrebbe in finale contro la vincente tra Ineos e Alinghi. Sono in programma due regate per sfida, ma se gli equipaggi italiano e inglese dovessero conquistare la prima chiuderebbero subito i conti (entrambi avanti 4-0 in serie al meglio delle nove regate). Dalle 14 in diretta su Sky Sport America's Cup e Sky Sport Uno (canali 205 e 201)

