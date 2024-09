Si torna in acqua dopo il giorno di riposo per le semifinali di Louis Vuitton Cup. Luna Rossa, avanti 4-1, ha doppio match point per chiudere i conti con American Magic. Stessa posizione per Ineos Britannia contro Alinghi. Si parte alle 14: l'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL PROGRAMMA DELLE REGATE