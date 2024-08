Luna Rossa debutta ufficialmente in America's Cup oggi nel round robin della Louis Vuitton Cup. L'imbarcazione di Bruni-Spithill cerca il tris nella competizione dopo i trionfi del 2000 e del 2021. In precedenza anche il Moro di Venezia era riuscito ad arrivare all'ultimo atto della manifestazione più antica e prestigiosa del mondo. Ecco l'orgoglio italiano in America's Cup. Appuntamento live su Sky Sport e in streaming su NOW