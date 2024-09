Luna Rossa-Britannia LIVE alle 14:10 su Sky

Si recupera il tempo perduto. Dopo un giorno in cui una regata non è stata completata per via del poco vento e un'altra rinviata, si riparte ancora dai match race 3 e 4. La situazione tra Luna Rossa e Britannia è ancora ferma sull'1-1. Oggi il vento su Barcellona dovrebbe assistere equipaggi e imbarcazioni. In diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

IL PROGRAMMA DELLA FINALE