Tanto vento, si aspetta: Luna Rossa-Britannia LIVE

Dal poco al troppo vento. Se ieri una regata non è stata assegnata e un'altra rinviata per la quasi assenza di vento, oggi a Barcellona tira troppo forte per permettere a Luna Rossa e Britannia di affrontare i sospirati match race 3 e 4. Per la barca italiana anche un problema alla vela. Dalle 14:10 la partenza è già slittata alle 14:50. Diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America's Cup (205) e in streaming su NOW

