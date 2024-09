Ancora parità tra Luna Rossa e Britannia. L’equipaggio britannico conquista la 5^ regata grazie all’errore in partenza di Luna Rossa che, senza sbagliare, si riscatta e vince la 6^. Nel VIDEO l’analisi di Gabriele 'Ganga' Bruni sulle due partenze della barca italiana. Martedì Round 7 e Round 8 in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

