Luna Rossa-Britannia: 5^ e 6^ regata su Sky Sport

Doveva essere un giorno di riposo, invece Luna Rossa e Britannia tornano in acqua a Barcellona per recuperare le regate non disputate sabato a causa della quasi assenza di vento. Equipaggi sul 2-2 dopo la squalifica della barca italiana nel terzo match race per guasto prima della partenza e il pronto riscatto nel quarto con la vittoria in volata per soli quattro secondi sugli inglesi. In diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

