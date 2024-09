Terza regata assegnata senza gareggiare a Britannia per un guasto tecnico capitato alla randa di Luna Rossa poco prima della partenza. Che spettacolo e rivincita però nella quarta: l'equipaggio italiano parte meglio, riesce ad aumentare il suo vantaggio e a gestire la rimonta inglese per soli quattri secondi in volata. Domani, lunedì 30 settembre, si torna in acqua

