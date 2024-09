Luna Rossa, il programma delle regate in LVC

Luna Rossa si è qualificata per le semifinali di Louis Vuitton Cup, da affrontare contro American Magic. Di seguito tutti gli impegni in calendario dell'equipaggio italiano, certi ed eventuali, comprese le date della finale (contro Ineos o Alinghi in caso di vittoria) e della finalissima di America's Cup (già certo di partecipare il Defender New Zealand). Luna Rossa è avanti 2-0 nella semifinale al meglio delle nove regate